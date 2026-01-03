Per Maduro la Russia l’Iran Hamas e… la sinistra italiana | i rivoluzionari de noantri sempre dalla parte di chi nega la libertà

L’articolo analizza le posizioni di Maduro e dei suoi alleati, tra cui Russia, Iran e Hamas, e mette in evidenza come anche la sinistra italiana abbia mostrato un atteggiamento di sostegno, spesso in contrasto con i principi di libertà e democrazia. Un’osservazione critica sul ruolo di queste forze, spesso schierate dalla parte di chi limita le libertà individuali e collettive.

Ci sono la Russia, l'Iran, la Cina, Cuba, Hamas e poi c'è la sinistra italiana, che anche sul caso Venezuela non ha perso l'occasione per schierarsi dalla parte della negazione delle libertà. Non semplicemente condannando l'intervento con cui gli Usa hanno catturato Nicolas Maduro per processarlo da loro per narcotraffico, che può essere una posizione non condivisibile ma legittima. Proprio con Maduro, con il suo regime, con il suo status di presidente eletto non riconosciuto da larga parte della comunità internazionale. Un ampio fronte che va dai centri sociali al M5S, passando per Avs, e che, con assetti variabili, ha anche ritenuto di scendere in piazza in diverse città d'Italia.

