Carabinieri in aula per parlare di legalità | tanti studenti vogliono vestire la divisa e chiedono come fare

I Carabinieri del Comando di Foligno hanno incontrato gli studenti del Liceo Marconi per affrontare temi come legalità, bullismo, social e violenza di genere. L’obiettivo è promuovere una cultura della legalità e sensibilizzare i giovani sui rischi e le responsabilità legate a questi argomenti, attraverso un dialogo diretto e informativo.

Bullismo, social pericolosi e violenza di genere: sono stati questi i tre argomenti analizzati e spiegati dai Carabinieri del Comando Compagnia di Foligno, che hanno preso parte a un incontro organizzato al Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi", incentrato sulla cultura della legalità e sulla.

