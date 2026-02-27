La passione per le due ruote conquista anche i giovani

Sempre più giovani si avvicinano alle due ruote, attratti dalla sensazione di libertà che solo la moto può regalare. La passione per il motore si manifesta in modo spontaneo, con l’entusiasmo di esplorare strade e territori nuovi. Questo interesse crescente si traduce in un coinvolgimento che va oltre il semplice passatempo, diventando un modo di vivere.

Il rapporto tra l'essere umano e la moto ha qualcosa di ancestrale, un fattore legato alla profonda sensazione di libertà che questo mezzo offre: sentire la strada sotto le ruote, il vento contro il casco, il paesaggio che scorre ai lati. Una passione che non conosce limiti di età e che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non appartiene solo alle generazioni che sono cresciute con i miti degli anni Settanta e Ottanta. Il motociclismo italiano, infatti, è in piena salute e cresce anche tra i più giovani. Sempre più under 30 dimostrano interesse nell'ambito, scegliendo la moto come mezzo di trasporto, sposando, così, una vera e propria filosofia di vita.

