La passione per le due ruote di don Filippo Cappelli raccontata nel libro La felicità del biker

Con “La felicità del biker. Spiritualità e psicologia sulle due ruote”, don Filippo Cappelli della parrocchia di Budrio di Longiano, sabato 28 febbraio, guida la presentazione del suo ultimo libro, un’esplorazione inedita e affascinante dell’universo motociclistico, tracciando un itinerario che attraversa la mente, il cuore e lo spirito in occasione della presentazione del suo libro. Don Filippo Cappelli guida attualmente la comunità di Budrio e di Badia di Longiano come sacerdote ed è insegnante di Filosofia, Storia e Scienze umane al Liceo Monti di Cesena. Scrive come giornalista pubblicista per diversi quotidiani e riviste. A Budrio di Longiano ha fondato il motoclub Duc in altum – Prendi il largo. L'appuntamento con don Filippo Cappelli è al Circolino di Budrio di Longiano in via Massa 2222. Per ulteriori informazioni 348 0932064. "Indovina chi porto a cena?", alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vita 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Frosinone, successo per la presentazione del libro di Filippo Cannizzo "Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte"A Frosinone, sabato 24 gennaio 2026, si è svolta con successo la presentazione del libro di Filippo Cannizzo,

Veronafiere riaccende la passione per le due ruote: torna il Motor Bike ExpoDal 23 al 25 gennaio 2026, Veronafiere ospiterà nuovamente il Motor Bike Expo, l’appuntamento di riferimento in Europa per gli appassionati di motociclismo.

Temi più discussi: Roma a Sanremo, Tommaso Paradiso: Ho la passione per le case, invidio quella di Baglioni; Quella malsana passione per le classifiche in sanità ha contagiato pure le liste di attesa; Esplode la passione per le Olimpiadi. Due italiani su tre le stanno guardando; Beverage & Bar Industry a Rimini, Luca Argentero e la nuova passione per le bevande analcoliche.

La rivincita della pasta: dopo le Olimpiadi esplode la passione per il simbolo d’ItaliaLa pasta non è più soltanto un alimento: è diventata un vessillo nazionale, un gesto quotidiano che racconta orgoglio, identità e condivisione. tgcom24.mediaset.it

Luca Bombassei, la passione per l’arte che innesca rivoluzioniDa Francesco Vezzoli a Keith Haring, nella sua casa di Porta Venezia l’architetto raccoglie grandi nomi dai lessici radicali. Una ricerca che ... milano.repubblica.it

Al “Circolino” di Budrio don Filippo Cappelli presenta il libro “La felicità del biker” Sabato 28 febbraio al via il ciclo di incontri "l'AperitivoAlternativo" Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/4fe4tc5y - facebook.com facebook

La felicità del biker, al CircOlino la presentazione del libro di don Filippo Cappelli x.com