La passione per le due ruote di don Filippo Cappelli raccontata nel libro La felicità del biker

25 feb 2026

Con “La felicità del biker. Spiritualità e psicologia sulle due ruote”, don Filippo Cappelli della parrocchia di Budrio di Longiano, sabato 28 febbraio, guida la presentazione del suo ultimo libro, un’esplorazione inedita e affascinante dell’universo motociclistico, tracciando un itinerario che attraversa la mente, il cuore e lo spirito in occasione della presentazione del suo libro. Don Filippo Cappelli guida attualmente la comunità di Budrio e di Badia di Longiano come sacerdote ed è insegnante di Filosofia, Storia e Scienze umane al Liceo Monti di Cesena. Scrive come giornalista pubblicista per diversi quotidiani e riviste. A Budrio di Longiano ha fondato il motoclub Duc in altum – Prendi il largo. L'appuntamento con don Filippo Cappelli è al Circolino di Budrio di Longiano in via Massa 2222. Per ulteriori informazioni 348 0932064. "Indovina chi porto a cena?", alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vita 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

