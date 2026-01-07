Veronafiere riaccende la passione per le due ruote | torna il Motor Bike Expo

Dal 23 al 25 gennaio 2026, Veronafiere ospiterà nuovamente il Motor Bike Expo, l’appuntamento di riferimento in Europa per gli appassionati di motociclismo. L’evento si propone di valorizzare la cultura delle due ruote, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento per professionisti e appassionati del settore. Un momento importante per scoprire le novità e condividere la passione per le motociclette in un contesto internazionale.

Dal 23 al 25 gennaio 2026 Motor Bike Expo tornerà ad accendere Veronafiere, confermandosi come l'evento di riferimento in Europa per la cultura motociclistica. Dopo il successo record dell'ultima edizione e un ulteriore salto di qualità sul piano dei contenuti, MBE si prepara ad accogliere oltre.

