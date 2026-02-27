Netflix ha deciso di non partecipare più alla gara per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, lasciando spazio a Paramount Skydance. La disputa riguardava un’offerta da 111 miliardi di dollari per gli studi cinematografici di Hollywood. La scelta è stata comunicata ufficialmente, interrompendo così le trattative tra le parti coinvolte.

Netflix si è ritirata dalla corsa all’acquisizione di Warner Bros. Discovery, lasciando al concorrente Paramount Skydance l’opportunità di aggiudicarsi l’accordo da 111 miliardi di dollari per gli storici studios di Hollywood. Il leader del settore dello streaming ha dichiarato che, pur ritenendo che il suo accordo avrebbe superato il vaglio delle autorità di regolamentazione e creato valore per gli azionisti, non intende continuare a presentare offerte. L’annuncio del ritiro. Netflix ha annunciato ieri di aver rifiutato di aumentare la sua offerta per Warner Bros. Discovery (WBD). Il leader del settore dello streaming aveva precedentemente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. e spiana la strada a Paramount

Il trionfo di Larry Ellison: Netflix si ritira, Paramount ora ha via libera in Warner BrosNetflix aveva offerto oltre 27,7 dollari ad azione, 83 miliardi di dollari, per acquisire lo streaming e gli studios di Warner Bros Discovery, mentre...

Netflix rinuncia all’aumento dell’offerta per Warner Bros: ora Paramount ha la strada spianataNetflix rifiuta di aumentare la sua offerta per l’acquisizione degli studi e delle attività di streaming di Warner Bros.

Temi più discussi: Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Paramount offre di più; Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Discovery: Paramount resta l’unica offerta in campo; CNBC Each day Open: Netflix si ritira dalla guerra di offerte della Warner Bros. Discovery; Netflix si ritira dall’offerta per Warner Bros. dopo proposta rivale.

Colpo di scena: Netflix si ritira dall'accordo con Warner, strada spianata a ParamountNetflix si ritira dall'acquisizione di Warner Bros Discovery, lasciando campo libero a Paramount, che rilancia con un'offerta superiore. tech.everyeye.it

Netflix rinuncia all’acquisizione di Warner Bros: strada libera per ParamountNetflix si ritira dall'acquisizione di Warner. Il prezzo richiesto per battere Paramount non era più sostenibile. Ma Netflix incassa la penale (a lungo termine) ... dday.it

Netflix rifiuta di eguagliare la nuova offerta di Paramount per Warner Bros. x.com

BREAKING: Netflix si ritira ufficialmente dalle trattative con Warner Bros. Discovery. La compagnia verrà ora acquisita da Paramount Skydance. - facebook.com facebook