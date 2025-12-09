Paramount sfida Netflix per avere la Warner Bros

Paramount Skydance ha deciso di coinvolgere direttamente gli azionisti di Warner Bros., segnando una mossa strategica nel panorama dei media e dello streaming. Questa iniziativa evidenzia l'intensificarsi della competizione tra grandi aziende come Paramount, Netflix e Warner Bros., e potrebbe influenzare gli equilibri del settore nei prossimi mesi.

La multinazionale statunitense Paramount Skydance si è rivolta direttamente agli azionisti di Warner Bros. Discovery con un’offerta di acquisto ostile, sostenendo che l’operazione sarebbe più vantaggiosa di quella concordata tra Netflix e la stessa Warner Bros. Discovery alla fine della scorsa settimana. Netflix aveva annunciato venerdì scorso di avere raggiunto un accordo da 83 miliardi di dollari con Warner Bros. Discovery, votato dai consigli di amministrazione di entrambe le società. L’annuncio non era però piaciuto all’amministratore delegato di Paramount, David Ellison, che durante la gara d’acquisto aveva presentato una propria offerta; anche Comcast, la società proprietaria tra le altre cose di NBCUniversal, aveva fatto un’offerta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paramount sfida Netflix per avere la Warner Bros

