La nuova legge elettorale a misura di maggioranza | proporzionale e premio per far vincere la destra

ROMA – La partita sulla legge elettorale entra nel vivo. Da settimane, sulla scrivania dei vertici di FdI, Lega e Forza Italia circola un documento riservato che analizza nel dettaglio tre possibili modelli di voto per il 2027. Un dossier tecnico, ma con una chiara direzione politica: individuare la formula più sicura per blindare la stabilità della coalizione. Si tratta di un’“Analisi sulla legge elettorale per il 2027”, un fascicolo che esamina numeri, rischi e potenziali vantaggi delle alternative attualmente in campo. Tre scenari, un favorito: il proporzionale con premio al 55%. Lo studio mette a confronto l’attuale sistema, una versione rivista del Tatarellum e un proporzionale con maxi-premio di maggioranza, che appare l’opzione preferita all’interno della coalizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La nuova legge elettorale a misura di maggioranza: proporzionale e premio per far vincere la destra

