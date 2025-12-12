Sì unanime in consiglio al nuovo regolamento per le Pari opportunità | ora la commissione

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento per le Pari Opportunità. La decisione rappresenta un passo importante per promuovere l’uguaglianza e la tutela dei diritti di tutti i cittadini, rafforzando l’impegno dell’amministrazione locale in ambito di inclusione e pari opportunità.

Voto unanime in consiglio comunale per il nuovo regolamento della Commissione pari opportunità del Comune di Pescara. Un regolamento, sottolinea l'assessore comunale Valeria Toppetti che lo ha portato in aula, che "pone al centro la persona con la 'P' maiuscola affinché ciascun individuo, nella.

