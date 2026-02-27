Il V Park annuncia l’apertura anche al calcio “camminato”, con l’organizzazione di un nuovo torneo dedicato a questa disciplina in rapida espansione. L’evento, presentato ieri, coinvolge uomini over 50 e donne over 40, offrendo un’opportunità di sport e socialità. La manifestazione rappresenta un’ulteriore proposta per chi desidera praticare attività fisica in modo accessibile e coinvolgente.

Ieri al V Park presentato il torneo dell’ 8 marzo di walking football. Una disciplina in crescita, aperta a uomini over 50 e donne over 40. Si gioca in sei in un campo di calcio a 5. Vietato correre, colpire di testa, andare a contrasto o entrare in area. L’incolumità dei giocatori alla base di questo sport, arrivato a Pesaro solo nel 2025. Il direttore marketing della Vis Guerrino Amadori fa gli onori di casa: "Con orgoglio accogliamo al V Park questa nuova disciplina. Questo centro sportivo è un patrimonio per tutta Pesaro. Il Vistró è aperto a colazioni, pranzi, cene e compleanni. I campi del V Park, così come quelli da paddle, sono affittabili per chiunque. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La novità. Il V Park apre anche al calcio "camminato»

La crescita del pallone 'camminato', sport e toccasana Anche Volpati tra gli ex giocatori testimonial della disciplina "Lo consiglio agli over 60 che vogliono tornare in campo». Gol a passo lento. Correre è vietato nel calcio per tuttiEsiste un particolare tipo di gioco del calcio nel quale una massima attribuita a Nils Liedholm, quella secondo cui è la palla che deve correre, più...

