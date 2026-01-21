Il seme della libertà e il calcio camminato l’Athletic a Bergamo e un legame oltre la partita

L’Athletic Club di Bilbao si lega a Bergamo attraverso un messaggio di rispetto e amicizia, simbolo di valori condivisi. La targa donata alla città raffigura il Semen Gernikako Arbola, rappresentando libertà e giustizia. Questo gesto testimonia un legame che va oltre il calcio, radicato nella cultura e nell’appartenenza, e si manifesta nel rispetto reciproco tra le comunità. Un esempio di come lo sport possa unire oltre le partite.

Bergamo. “Siamo arrivati come avversari, ce ne andiamo come amici. Grazie, Bergamo, eskerrik asko”. Un messaggio che racconta una cultura e un’appartenenza, incisa sulla targa donata alla città di Bergamo dall’Athletic Club e dalla sua Fondazione, insieme al seme dell’ Albero di Gernika ( Gernikako Arbola), la quercia che rappresenta libertà e giustizia ed è scolpita nel logo della società. “Follow Something Unique”, “segui qualcosa di unico”: identità, rispetto e sportività. E sì, l’Athletic è veramente unico e diverso dagli altri, come mostrano i piccoli, grandi gesti che hanno carattizzato la mattinata di mercoledì 21 gennaio al parco Goisis, quando il vicepresidente della Fondazione e del Club, Jon Ruigomez Matxin, ha donato all’Amministrazione i simboli della propria terra, del proprio popolo e dell’appartenenza basca.🔗 Leggi su Bergamonews.it

