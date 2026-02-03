Chi è Stjepan Hauser il violoncellista che incanterà Sanremo 2026 con Fedez e Masini

Stjepan Hauser sarà una delle grandi sorprese di Sanremo 2026. Il violoncellista croato salirà sul palco nella serata dedicata alle cover, insieme a Fedez e Marco Masini. La sua presenza ha già attirato l’attenzione di molti, anche perché il suo talento promette di emozionare il pubblico. Ancora non si sa cosa eseguirà, ma l’attesa cresce giorno dopo giorno.

Stjepan Hauser sarà protagonista della serata cover con Fedez e Marco Masini Sanremo 2026 si prepara a regalare uno dei momenti più attesi del Festival: la serata delle cover. Venerdì 27 febbraio, sul palco del Teatro Ariston, Fedez e Marco Masini interpreteranno "Meravigliosa creatura" di Gianna Nannini con la partecipazione straordinaria di Stjepan Hauser, violoncellista di fama internazionale. La performance promette di mescolare intensità emotiva, forza interpretativa e arrangiamenti orchestrali inediti. Classe 1986, nato a Pola in Croazia, Hauser cresce in una famiglia di musicisti: madre percussionista, padre direttore d'orchestra.

Fedez e Marco Masini si preparano a rivisitare Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini durante la serata delle cover a Sanremo 2026.

Fedez e Marco Masini saliranno sul palco di Sanremo 2026 per interpretare insieme “Meravigliosa creatura”.

