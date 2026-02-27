Chi è Stjepan Hauser il musicista che duetta con Fedez e Marco Masini nella serata delle Cover di Sanremo 2026

Stjepan Hauser è un violoncellista noto per le sue performance musicali. Durante la serata delle Cover di Sanremo 2026, ha eseguito un duetto con Fedez e Marco Masini. Ha suonato il violoncello in modo da accompagnare le esibizioni degli artisti ospiti, contribuendo con il suo strumento alla serata musicale. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico presente e degli spettatori televisivi.

(Duetti, ospite, violoncello) Stjepan Hauser è uno dei più grandi violoncellisti al mondo. Classe 1986, è ospite questa sera, 27 febbraio 2026, per la tradizionale serata dei Duetti (Cover) di Sanremo 202, ospite di Fedez e Marco Masini nel brano Meravigliosa creatura. Ma chi è Stjepan Hauser? Ecco tutte le informazioni. Stjepan Hauser, conosciuto professionalmente come HAUSER, è un violoncellista croato tra i più riconosciuti al mondo nel crossover tra musica classica e pop-rock contemporaneo. Nato a Pula (Croazia) il 15 giugno... 🔗 Leggi su Tpi.it

