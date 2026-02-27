Bambino trapiantato a Napoli Azienda ospedaliera sospende 2 dirigenti medici | subito attivati per fare chiarezza

Due dirigenti medici dell’Azienda Ospedaliera dei Colli sono stati sospesi dal servizio dopo i procedimenti disciplinari avviati in relazione alla vicenda del bambino trapiantato a Napoli. L’ospedale ha immediatamente attivato le procedure necessarie per fare chiarezza sulla situazione e approfondire quanto accaduto. La sospensione è stata comunicata dopo aver acquisito gli atti relativi ai procedimenti disciplinari in corso.

"L'Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l'iter disciplinare secondo la normativa vigente". Lo si legge in una nota. "L'azienda – aggiunge – intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge.