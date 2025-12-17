?Violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni arrestato un 52enne a Firenze | l' orrore in vacanza gli episodi ripetuti e lo stalking

Un uomo di 52 anni residente a Calenzano è stato arrestato a Firenze con l’accusa di aver commesso ripetute violenze sessuali e atti di stalking su una ragazzina di 14 anni durante un periodo di vacanza. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri, che hanno evidenziato la gravità delle accuse e la ripetitività degli episodi.

