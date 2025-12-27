Si è presentato davanti all’abitazione dove la ex compagna lavorava come badante e accudiva due anziani. L’ha costretta ad aprire la porta dell’appartamento. Le ha strappato di mano il telefono e ha visto chat con altri uomini. A quel punto le ha puntato un coltello da cucina alla gola: l’ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Violenza sessuale e atti persecutori sull'ex compagna: arrestato un uomo di 20 anni

