Sentire con le mani | la ricerca dell’Università di Pisa sulla realtà aumentata applicata alla chirurgia

L'Università di Pisa ha avviato uno studio che utilizza la realtà aumentata per migliorare la precisione delle operazioni chirurgiche. La ricerca nasce dalla necessità di integrare il senso del tatto con le immagini digitali, offrendo agli operatori uno strumento più efficace durante le ricostruzioni di fratture complicate. I ricercatori hanno sviluppato una tecnologia che permette di sentire con le mani, migliorando la comunicazione tra le mani e l’ambiente virtuale. La sperimentazione continua con attenzione ai risultati pratici.

Combinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse. Su questo è impegnato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa che ha realizzato un primo prototipo che ha.