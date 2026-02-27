La lite per l’oro le coltellate | omicidio di Livorno così il fermato è stato preso Era in auto

A Livorno, un uomo è stato fermato dopo una lite in uno studio professionale che è culminata con un omicidio. Secondo quanto riferito, la discussione è iniziata all’interno dell’ufficio e si è conclusa con il fermo dell’individuo, che si trovava in auto al momento dell’arresto. Durante l’incidente, sono state utilizzate un coltello e sono state riscontrate ferite da arma da taglio.

Livorno, 27 febbraio 2026 – La lite nello studio professionale, poi un uomo che esce con il coltello dalla stanza. E gli altri impiegati, atterriti, che vedono la vittima a terra in un lago di sangue. Scene terribili, che hanno portato a un fermo. Per l'omicidio di Livorno è stato bloccato Luigi Amirante, 47enne, considerato dagli uomini della questura il presunto assassino di Francesco Lassi, 55 anni, ex agente di commercio e ora agente immobiliare della provincia di Pistoia. Una vicenda che lascia sotto choc la stessa Pistoia, dove l'uomo era conosciuto e si era candidato per il consiglio comunale con i Cinque Stelle alcuni anni fa; ma anche per Livorno, che assiste in pieno centro a un delitto efferato, feroce.