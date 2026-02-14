Omicidio di Giovanni Bernabucci | le tensioni la lite e la raffica di coltellate Fermato l' amico

La procura di Viterbo ha aperto un’indagine per omicidio volontario dopo che Giovanni Bernabucci, 51 anni, è stato accoltellato a morte nel suo appartamento nel quartiere Santa Lucia. La lite tra lui e un amico si è trasformata in una violenta colluttazione, durante la quale sono state sferrate diverse coltellate. La polizia ha fermato l’amico di Bernabucci, che ora è sotto interrogatorio. Bernabucci, noto per essere tifoso della Lazio, lascia due figli.

David Ernesti, che con la vittima condivideva anche il tifo per la Lazio, è piantonato in ospedale per omicidio volontario. Sequestrata l'arma: un coltello da cucina. La ricostruzione del delitto nel quartiere Santa Lucia Omicidio volontario. È l'ipotesi di reato con cui la procura di Viterbo ha aperto il fascicolo per l'uccisione di Giovanni Bernabucci, il 51enne del capoluogo, ultrà della Lazio e padre di due figli, raggiunto da una raffica di coltellate in un appartamento nel quartiere Santa Lucia. Almeno una decina. Fermato David Ernesti, amico nonché vicino di casa e collega della vittima, con cui condivideva il tifo per la squadra biancoceleste.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Giovanni Bernabucci? ucciso a coltellate, fermato l'amico: «Stavano litigando» Giovanni Bernabucci, un ultrà della Lazio di 52 anni, è stato accoltellato e ucciso venerdì sera a Viterbo durante un violento litigio avvenuto nella sua casa di via Strada Santa Barbara. Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate a Viterbo: era conosciuto come "La iena". Fermato un amico Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viterbo, l’ultrà laziale Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia; Omicidio a Viterbo, l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia; Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un vicino di casa; Giovanni Bernabucci, ultrà della Lazio ucciso a coltellate a Viterbo: era conosciuto come La iena. Fermato un amico. Ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto ‘La Iena’: l’omicida sarebbe un suo amicoGiovanni Bernabucci, ultras della Lazio, è stato ucciso in un appartamento a Viterbo. Fermato un amico, indaga la squadra mobile. Un ultras della Lazio è stato ucciso in serata in un appartamento di ... fanpage.it Omicidio a Viterbo, l’ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci ucciso a coltellate nel quartiere Santa LuciaL'ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci è stato ucciso a coltellate a Viterbo, il presunto responsabile dell'omicidio trovato in stato confusionale ... virgilio.it «La lite era iniziata già dalla mattina, poi è degenerata tutto in un attimo». Giovanni Bernabucci, 52 anni, conosciuto tra gli ultras della Lazio come "la iena", è stato trovato senza vita nel quartiere Santa Lucia a Viterbo. L’uomo sarebbe stato accoltellato durant facebook Ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto 'La Iena': l'omicida sarebbe un suo amico x.com