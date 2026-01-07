Ucciso a coltellate in strada al Trullo a 25 anni | a fuoco la casa degli indagati per l'omicidio

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, nel quartiere Trullo di Roma, si è verificato un incendio che ha interessato l’abitazione di uno degli indagati per l’omicidio di Demir Orahovac, un ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate. L’evento ha attirato l’attenzione sulla vicenda giudiziaria, che prosegue con indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e di approfondimento sulle cause di questa tragedia.

Rogo nella notte tra il 5 e il 6 gennaio nel quartiere Trullo di Roma: brucia l’appartamento dell'uomo arrestato per l’omicidio del 25enne Demir Orahovac. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Trullo, il rogo dopo l'omicidio. A fuoco la casa degli indagati per il delitto di Demir Orahovac: ipotesi vendetta

Leggi anche: Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trullo, la vendetta dopo il delitto: incendiata casa ai presunti killer; ?Milano, ragazzo di 15 anni accoltellato al volto: era intervenuto per difendere l’amico da una rapina. È grave.

ucciso coltellate strada trulloUcciso a coltellate in strada al Trullo a 25 anni: a fuoco la casa degli indagati per l’omicidio - Rogo nella notte tra il 5 e il 6 gennaio nel quartiere Trullo di Roma: brucia l’appartamento dell'uomo arrestato per l’omicidio del 25enne Demir Orahovac ... fanpage.it

Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate - Un 25enne di origini montenegrine, Demir Orahovac, è morto nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma dopo essere stato ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.