Ucciso a coltellate in strada al Trullo a 25 anni | a fuoco la casa degli indagati per l'omicidio

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, nel quartiere Trullo di Roma, si è verificato un incendio che ha interessato l’abitazione di uno degli indagati per l’omicidio di Demir Orahovac, un ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate. L’evento ha attirato l’attenzione sulla vicenda giudiziaria, che prosegue con indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e di approfondimento sulle cause di questa tragedia.

Roma, 25enne ucciso a coltellate al Trullo: 3 persone fermate - Un 25enne di origini montenegrine, Demir Orahovac, è morto nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma dopo essere stato ... msn.com

VIDEO / Individuato il killer del capotreno ucciso a Bologna, si tratterebbe di Jelenic Marin 36enne di origini croate. In un frame e un video girato dalla polizia di Stato le immagini dell'aggressore del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso a coltellate i - facebook.com facebook

Caccia all'uomo che ha ucciso a coltellate, a #Bologna, un #capotreno vicino al parcheggio della stazione. Si tratterebbe di un trentaseienne di origini croate ripreso dalle telecamere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.