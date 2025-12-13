La guerra a suono di miliardi di Netflix e Paramount per il tesoro Warner Bros da Kubrick a Harry Potter
La guerra tra Netflix e Paramount per aggiudicarsi gli asset di Warner Bros. Discovery si sta intensificando, con miliardi di dollari in gioco. La sfida riguarda un patrimonio cinematografico e televisivo di grande valore, che include capolavori di Kubrick e franchise di successo come Harry Potter. L'esito di questa battaglia determinerà il futuro delle piattaforme streaming e il panorama dell'intrattenimento.
Quando alla fine della battaglia tra Netflix e Paramount per acquisire gli asset di Warner Bros. Discovery ci sarà un vincitore, il bottino in termini di film e serie sarà prestigiosissimo. Nel portafoglio Warner c’è una tale quantità di storia stellata, iconica o anche solo ultra popolare di cinema e serie TV da rendere ricchi i nuovi proprietari per parecchio tempo a venire. Stiamo parlando di un archivio che va da Harry Potter all’universo DC Comics, dai film di Stanley Kubrick alla saga de Il Signore degli Anelli e Dune, fino a I Soprano, Friends e I l Trono di Spade. Insomma, nel caso Netflix vincesse la partita, sarebbe come se l’ultimo campione giunto dallo streaming inglobasse campionati e coppe giocati sul campo delle sale cinematografiche e della TV. Ilfattoquotidiano.it
