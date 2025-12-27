Il recente scenario geopolitico in Medio Oriente ha subito una brusca accelerazione a seguito delle pesanti dichiarazioni rilasciate dal presidente iraniano Massoud Pezeshkian. Durante un intervento diffuso attraverso i canali ufficiali della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, il leader di Teheran ha descritto la situazione attuale come una guerra totale che vede l’Iran contrapposto non solo ai suoi storici avversari regionali e globali, ma anche alle potenze del vecchio continente. Questa presa di posizione giunge in un momento di estrema fragilità diplomatica e segna un punto di rottura significativo nelle relazioni tra la Repubblica Islamica e la comunità internazionale, delineando un orizzonte di scontro frontale che sembra lasciare poco spazio al dialogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran dichiara guerra totale a Usa, Israele ed Europa: “Vogliono distruggerci”

Leggi anche: Pezeshkian: "Siamo in guerra totale con Usa, Israele ed Europa"

Leggi anche: La mannaia dell’Iran: quasi 2mila condanne a morte nel 2025. Pezeshkian: «Guerra totale a Ue, Usa e Israele»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump: «Blocco navale totale contro le petroliere del Venezuela»; Giulia Salemi e la guerra: «Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran, abbiamo paura»; Venezuela-Iran, asse contro gli Usa: “Cooperazione totale contro pirateria e terrorismo”.

Iran: Pezeshkian, "guerra totale" con Europa, Usa e Israele - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

Il consigliere senior del leader della Rivoluzione Islamica per gli affari internazionali, Ali Akbar Velayati, ha dichiarato che l'#Iran si oppone al piano del presidente statunitense Donald Trump per il Caucaso, poiché rappresenta una grave minaccia per la sicur - facebook.com facebook