A Bologna, durante un caldo giorno d’estate, è stata aperta una mostra dedicata a un’icona del cinema femminile. L’esposizione mette in evidenza il lavoro e la visione di una regista che ha segnato profondamente il panorama cinematografico. La rassegna raccoglie fotografie, filmati e materiali originali, offrendo ai visitatori un’opportunità di approfondimento su un percorso artistico unico nel suo genere.

di Benedetta Cucci Bologna ha avuto la fortuna di conoscere Agnès Varda un giorno d’estate del 2018, quando salì sul palco del cinema Ritrovato in piazza Maggiore, per presentare con l’artista francese JR ’Visages Villages’: era la storia del loro incontro che reinventava il road movie e documentava la Francia contemporanea. Nemmeno un anno dopo, era il 29 marzo 2019, e la regista belga venne a mancare, lasciando dietro di sé un sentimento delicato al sapore di cinema e grande umanità. Dal 5 marzo, grazie alla Cineteca, arriva alla galleria Modernissimo, una mostra che riempie la mancanza collettiva di Agnès Varda, cineasta femminista, prima regista donna insignita dell’Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Berlino e Locarno, San Sebastian. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La grande mostra. Ecco ’Viva Varda! Il cinema è donna’

Agnès Varda: la mostra dedicata alla prima regista donna insignita dell’OscarA Bologna la mostra monografica dedicata alla prima regista donna insignita dell’Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Berlino e...

Leggi anche: Agnès Varda “Qui e là, tra Parigi e Roma”, la mostra a Villa Medici

Temi più discussi: Ecco come sarà la grande mostra su Giotto e San Francesco in Umbria; Boom delle scuole alla mostra di Repubblica. Ecco i prossimi talk; La grande mostra. Ecco ’Viva Varda! Il cinema è donna’; Da van Dyck a Rothko: ecco le mostre da non perdere a marzo.

Il grande ritorno del De Ferrari, superstar a Palazzo Bianco: ecco la mostra dopo il restauroLa pala d’altare di San Nicolosio è stata salvata grazie alle donazioni dei lettori del Secolo XIX. Un anno fa l’appello dello storico dell’arte Giacomo ... ilsecoloxix.it

Addio a Valentino Garavani, ecco la mostra dedicata al grande stilista in corso a Roma(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2026 E' stata aperta al pubblico proprio nel giorno della sua morte, lunedì 19 gennaio, la mostra dedicata a Valentino Garavani, lo stilista spentosi nella sua villa ... affaritaliani.it

Il prossimo 5 marzo, alla Galleria Modernissimo di Bologna, apre la mostra monografica Viva Varda!, curata da Florence Tissot con la collaborazione di Rosalie Varda. Ve la presentiamo. Cineteca di Bologna - facebook.com facebook

A Bologna la mostra "Viva Varda! Il cinema è donna" dedicata ad Agnès Varda. Prima regista donna insignita dell'Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Locarno... Dal 5 marzo 2026 al 10 gennaio 2027, Galleria Modernissimo. rbcasting.com/p=1 x.com