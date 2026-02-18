Agnès Varda | la mostra dedicata alla prima regista donna insignita dell’Oscar

Agnès Varda, pioniera del cinema e prima regista donna a ricevere un Oscar alla carriera, ha ispirato generazioni di cineasti. La mostra a Bologna celebra la sua carriera ricca di film innovativi e premi internazionali, tra cui Cannes, Venezia e Berlino. L'esposizione include fotografie, oggetti personali e scene dai suoi film più celebri, offrendo uno sguardo diretto al suo mondo creativo. La rassegna si svolge nel cuore della città, attirando appassionati e curiosi da tutta Italia. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

A Bologna la mostra monografica dedicata alla prima regista donna insignita dell’Oscar alla carriera e vincitrice a Cannes, Venezia, Berlino e Locarno: Agnès Varda. Un viaggio lungo 1.200 mq su una figura unica della storia del cinema, dell’arte, della fotografia, della militanza politica e culturale, tra Novecento e Duemila. Prima regista donna a essere insignita dell’Oscar alla carriera (consegnatole da Angelina Jolie nel 2017), prima regista donna a vincere a Cannes, Venezia, Locarno, Berlino, San Sebastian, Agnès Varda è al centro della mostra Viva Varda! Il cinema è donna (a cura di Florence Tissot, con la direzione artistica di Rosalie Varda), alla Galleria Modernissimo di Bologna dal 5 marzo 2026 al 10 gennaio 2027, prodotta dalla Cineteca di Bologna e La Cinémathèque française, con il sostegno istituzionale di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, in collaborazione con Ciné-Tamaris, con il main sponsor Gruppo Hera e gli sponsor Selenella e Coop Alleanza 3.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Agnès Varda “Qui e là, tra Parigi e Roma”, la mostra a Villa MediciDal 25 febbraio al 25 maggio 2026, Villa Medici ospita la mostra “Qui e là, tra Parigi e Roma”, dedicata all’opera fotografica di Agnès Varda.

Leggi anche: Ieri in Campania: inaugurata la mostra dedicata alla storia dell’Avellino Calcio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.