Agnès Varda Qui e là tra Parigi e Roma la mostra a Villa Medici
Dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, Villa Medici ospita la mostra “Qui e là, tra Parigi e Roma”, dedicata all’opera fotografica di Agnès Varda. Questa retrospettiva, la prima in Italia, celebra il settantesimo anniversario del gemellaggio tra le due città e offre un’occasione per esplorare il suo percorso artistico tra cinema e fotografia. Un evento che approfondisce il legame tra l’artista e le due capitali.
Roma, 8 gen. (askanews) – Dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici rende omaggio all’opera fotografica dell’artista e regista Agnès Varda (1928-2019) attraverso la prima grande retrospettiva a lei dedicata in Italia, e in occasione del settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma. La mostra invita a un’immersione nella Parigi del dopoguerra e, in particolare, nel cortile-atelier di rue Daguerre, luogo di vita, creazione e sperimentazione di Agnès Varda per quasi sette decenni, inscindibile dalla sua opera. Agli anni parigini fanno eco le fotografie realizzate dall’artista durante i suoi viaggi in Italia, da Venezia a Roma, nelle ville e nei giardini rinascimentali o sui set cinematografici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
