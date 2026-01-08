Agnès Varda Qui e là tra Parigi e Roma la mostra a Villa Medici

Dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, Villa Medici ospita la mostra “Qui e là, tra Parigi e Roma”, dedicata all’opera fotografica di Agnès Varda. Questa retrospettiva, la prima in Italia, celebra il settantesimo anniversario del gemellaggio tra le due città e offre un’occasione per esplorare il suo percorso artistico tra cinema e fotografia. Un evento che approfondisce il legame tra l’artista e le due capitali.

