Esattamente 50 anni fa nasceva “la” Giorgio Armani, che è stata, è, e sarà, tante cose tutte insieme. Una grande azienda made in Italy, un marchio di moda, un’idea precisa di lifestyle e di imprenditoria. Giorgio Armani è l’etichetta cucita dentro la giacca alleggerita ma precisa, dentro il corpetto di un abito da sera che si muove facile, come nel paesaggio di un sogno urbano dove niente pesa veramente. Da portare entrambi con le mani in tasca e le scarpe basse. Ma sempre a testa alta. Giorgio Armani è anche questo: la firma di un uomo di genio e di carattere apposta – con quel carattere tipografico che si è fatto logo, tratti sottili e spessi in un equilibrio elegante – sulla vita di ogni donna nuova. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giorgio Armani, il brand, nasceva 50 anni fa

