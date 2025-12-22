(Adnkronos) – Durante le festività natalizie il Bioparco di Roma propone un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie. Lo riferisce il Bioparco spiegando che ogni giorno sarà possibile partecipare alle attività pensate per far conoscere da vicino gli animali, ascoltare storie e curiosità e giocare. A Santo Stefano alle ore 11.30 e 14.30 nella . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Fitto calendario di appuntamenti al femminile

Leggi anche: Prime Video: disponibili due nuovi canali dedicati al pubblico femminile e alle famiglie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Big Soul Mama e Angels Choir nel fitto week end del Natale Cisternese.

Natale, al Bioparco di Roma fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie - Durante le festività natalizie il Bioparco di Roma propone un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie. adnkronos.com

A Roma e nel Lazio verso Natale 2025: mercatini, sagre, mostre e musica dal 20 al 26 dicembre - 26 dicembre 2025: mercatini, concerti, mostre e idee gita in giornata a Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo ... ilquotidianodellazio.it