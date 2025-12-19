Luca Porro, schiacciatore di Modena, analizza il calendario intenso e le conseguenze sulla Superlega, evidenziando come l’impegno con la Nazionale impedisca ai giocatori di staccare realmente. Ospite di Volley Night su OA Sport, offre uno sguardo approfondito sulle sfide di un programma troppo fitto e sull’impatto che ha sulla competitività e sulla crescita del volley italiano.

Luca Porro, schiacciatore di Modena è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il giocatore classe 2004 è intervenuto assieme al fratello Paolo, a sua volta protagonista nella Superlega, ma con la maglia di Piacenza. La compagine emiliana sembra avere imboccato la giusta direzione, confermandosi una piazza importante per la pallavolo: “ Non sono uno che ama parlare troppo o sbilanciarsi. Dico solo che è troppo presto per fare sogni. Sicuramente stiamo giocando bene e ritengo che abbiamo lasciato qualche punto qua e là in qualche trasferta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luca Porro: “Programma troppo fitto, la Superlega perde importanza. Chi va in Nazionale non stacca mai”.

