Dopo una discussione, un uomo ha lasciato lo studio dei commercialisti in via Grande a Livorno e ha tentato di nascondersi. La sua fuga è stata breve, poiché è stato intercettato poco dopo dalle forze dell'ordine. La vicenda si è conclusa con la sua cattura, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base dell’episodio.

Il presunto omicida Luigi Amirante, dopo essersi allontanato dallo studio dei commercialisti Galli e Ruscelli di via Grande a Livorno, ha provato a far perdere le proprie tracce. Ma la sua fuga è durata appena un paio di ore. La descrizione che ne hanno fatto i testimoni e le immagini della telecamera di sorveglianza attiva nell’atrio dello stabile dove è avvenuto il delitto, sono stati utili agli investigatori per rintracciarlo all’incrocio tra via Pera e via Mastacchi nella zona nord di Livorno. Un uomo che abita nel palazzo dove si trova lo studio professionale teatro della morte di Francesco Lassi, ha incrociato per le scale il presunto assassino con il cappuccio calato sul volto e occhiali scuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La fuga e la cattura: "Una lite e mi sono difeso"

