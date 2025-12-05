Arezzo assolto Sandro Mugnai | uccise il vicino che gli stava demolendo la casa Mi sono difeso

Sandro Mugnai, l’artigiano 56enne che nel gennaio 2023 sparò e uccise il vicino Gezim Dodoli mentre quest’ultimo danneggiava la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla Corte d’Assise. I giudici hanno riconosciuto la legittima difesa, respingendo la richiesta della procura che aveva proposto una condanna per eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda era iniziata quando Dodoli aveva travolto alcune auto e iniziato a demolire la casa di Mugnai. L’uomo reagì imbracciando un fucile e sparando cinque colpi. Dopo l’arresto iniziale per omicidio volontario e numerosi ribaltamenti processuali, la sentenza chiude un caso complesso che ha diviso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, assolto Sandro Mugnai: uccise il vicino che gli stava demolendo la casa. “Mi sono difeso”

