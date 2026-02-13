Mediaset cambio programmazione per La Forza di una donna | cosa succederà

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la soap “La Forza di una Donna” su Canale 5, motivato dalla volontà di ampliare le fasce di pubblico dedicando maggiore spazio a produzioni nazionali e internazionali più recenti. La decisione arriva dopo il successo delle ultime puntate, che hanno spinto i responsabili a riorganizzare gli orari per favorire nuove serie e film. La modifica entrerà in vigore da questa settimana, con la trasmissione della soap che si sposterà in una fascia oraria diversa rispetto al passato.

La Forza di una Donna, cambio di programmazione per la famosa soap di Canale 5: importanti novità.. Mediaset rivede i suoi piani e modifica la programmazione de La forza di una donna, una delle serie turche più amate dal pubblico di Canale 5. La soap, che si avvicina al gran finale della terza stagione, non sfiderà il Festival di Sanremo 2026, condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini come co-conduttrice di tutte e cinque le serate. Una scelta che segna un cambio di strategia rispetto alle intenzioni iniziali dell'azienda.