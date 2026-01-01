Cambio palinsesto Mediaset | La forza di una donna non in onda oggi 1° gennaio
Per l’1 gennaio 2026, il palinsesto pomeridiano di Mediaset presenta alcune variazioni. In particolare, oggi, su Canale 5, non sarà trasmesso il programma
Variazioni nel palinsesto pomeridiano Mediaset per la giornata di Capodanno: oggi – 1° gennaio 2026 – La forza di una donna non sarà trasmessa su Canale 5. Quando torneranno a tenerci compagnia Bahar e Sarp con le loro vicende familiari? La forza di una donna sospesa a Capodanno. L’appuntamento con le prime puntate 2026 La forza di una donna è rinviato: come tutte le altre dizi turche, anche il serial incentrato sulla vita di Bahar oggi non si presenterà al consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5. La decisione presa dai vertici Mediaset vuole garantire, anche a chi trascorrerà questo giorno festivo fuori casa, di non perdersi neppure un appuntamento con la serie che, in questi giorni, ci regala trame e colpi di scena mozzafiato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
