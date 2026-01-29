L’Ottocento sinfonico con la Form

La stagione sinfonica della Form si avvicina a un appuntamento imperdibile. Il prossimo concerto porterà sul palco alcune tra le più grandi star della musica e i più noti interpreti mondiali. Un’occasione per ascoltare l’Ottocento sinfonico, che torna protagonista con un programma ricco di emozioni e virtuosismi. La serata promette di essere un vero spettacolo, con artisti di livello internazionale pronti a trasportare il pubblico in un viaggio tra le note di un’epoca che ha segnato la storia della musica.

Un incontro tra giganti della musica e interpreti di fama mondiale per il prossimo appuntamento della stagione sinfonica Form, 'Musicattraverso'. L'Orchestra Filarmonica Marchigiana arriva al Teatro La Nuova Fenice di Osimo oggi (ore 21) con una prova generale aperta al pubblico. Protagonisti della serata sono Alessandro Taverna, considerato uno dei pianisti più autorevoli della sua generazione e definito dalla critica internazionale come l'erede della grande scuola pianistica italiana, e il direttore svizzero Matthias Bamert, figura carismatica della direzione d'orchestra europea che ha diretto le principali compagini mondiali, dalla London Philharmonic alla Cleveland Orchestra.

