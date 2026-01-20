Lutto nella moda: Ludovico Clemente Garavani, noto come Valentino, si è spento a 93 anni nella sua abitazione romana sull’Appia Antica. Figura iconica nel mondo del design, ha lasciato un’eredità duratura nel settore. Gli ultimi momenti li ha trascorsi circondato dai suoi cari, in un clima di serenità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la cultura e l’artigianato italiani.

L'imperatore è morto, viva l'imperatore. Ludovico Clemente Garavani, noto al mondo semplicemente come Valentino, è morto nella sua casa romana sull'Appia Antica all'età di 93 anni, ne avrebbe compiuto 94 il prossimo 11 maggio. Con lui il cerchio magico costituito dalla sua famiglia senza parentele ma molto compatta: il socio di una vita Giancarlo Giammetti, il compagno Bruce Hoecksema, la direttrice della comunicazione Daniela Giardina, Carlo Souza. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ha unito fino all'ultimo nel nome i due soci e cofondatori della maison. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Circondato dai suoi cari: le ultime ore con la "family"

Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 93 anniValentino Garavani, rinomato stilista italiano nato a Voghera nel 1932, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni.

Leggi anche: Raggirano un anziano e lo allontanano dai suoi cari: mirano al suo patrimonio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Com’è morto Valentino: malattia, quando sono i funerali/ “Si è spento tra l’affetto dei suoi cari” - Come è morto Valentino, l'ultimo re dell'alta moda italiana: si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari. ilsussidiario.net