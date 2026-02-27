Netflix ha annunciato di aver ritirato la sua proposta di acquisizione di Warner Bros., segnando un punto di svolta nel settore dei media. Contestualmente, Paramount Skydance ha completato l'acquisto di Warner Bros. Discovery, consolidando così una delle operazioni più significative degli ultimi tempi. La mossa cambia gli equilibri nel mercato e interessa diversi attori del settore.

Il panorama mediatico globale è stato scosso da un annuncio definitivo: Netflix ha ufficialmente ritirato la sua offerta per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD). I co-CEO di Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, hanno dichiarato che, sebbene l’acquisizione degli asset di HBO e dei Warner Bros. Studios fosse un obiettivo strategico, il prezzo raggiunto non rendeva più l’operazione finanziariamente sostenibile per i propri azionisti. Secondo quanto riportato ufficialmente dalla Newsroom di Netflix, i co-CEO hanno deciso di non pareggiare l’offerta di Ellison per mantenere una disciplina finanziaria a tutela degli azionisti. Con questa fusione, i franchise di Harry Potter, il DC Universe di James Gunn e il catalogo HBO passeranno sotto il controllo della nuova entità Paramount-WBD. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La fine della guerra: Netflix si arrende e Paramount Skydance mette le mani su Warner Bros. Discovery

Netflix si ritira: Paramount-Skydance conquista Warner Bros. DiscoveryNetflix si ritira dalla corsa a Warner Bros Discovery dopo l’offerta da 111 miliardi di Paramount-Skydance.

Leggi anche: Warner Bros. Discovery, Netflix si sfila: Paramount Skydance ora è favorita

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Ucraina, quattro anni di guerra: la lezione di Yaroslav Hrytsak; Ankara verso verso la fine della guerra con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan; Zelensky: la guerra in Ucraina è l’inizio della fine; Ucraina, quattro anni di guerra visti dalla Russia.

Ucraina, trattative per la fine della guerra in stallo: Non è un vero negoziato, Putin non arretraPutin ha solo ribadito i suoi obiettivi irremovibili, commenta a Fanpage.it il diplomatico esperto di Russia Gould-Davies. La politologa Stanovaya: Non è un tavolo negoziale, Putin vuole solo una ... fanpage.it

Quattro anni dopo. Zelensky: La guerra è all'inizio della fineIl presidente ucraino in una intervista al Financial Times. I russi stanno giocando con Trump e con il mondo intero. Non permettiamo ai prossimi ... huffingtonpost.it

Fuori Netflix, rientra in gioco Paramount Skydance Netflix ha deciso di non rilanciare l'ultima proposta di Paramount Skydance per l'acquisto di Warner Bros. Discovery. La compagnia di David Ellison resta al momento l’unico acquirente in campo, salvo nuovi s - facebook.com facebook

Warner Bros., Netflix rinuncia al deal. Vince l’offerta Paramount da 31 dollari per azione • Netflix esce di scena nella partita per Warner Bros. Discovery e lascia campo libero a Paramount Skydance, ormai in pole position per chiudere un’operazione da … x.com