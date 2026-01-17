La Fiamma Paralimpica attraversa l’Italia | 2000 km verso Verona e Milano Cortina 2026

Dal 24 febbraio al 6 marzo, la Fiamma Paralimpica percorrerà 2000 km attraverso l’Italia, unendo diverse regioni e comunità. Questo percorso simbolico vuole rappresentare i valori di inclusione, determinazione e collaborazione, accompagnando l’Italia verso le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un gesto che invita a riflettere sull’importanza dello sport come strumento di integrazione e crescita condivisa.

Duemila chilometri di luce. Dal 24 febbraio al 6 marzo, la Fiamma Paralimpica attraverserà l’Italia come un filo luminoso che unisce territori e storie, portando con sé il messaggio più potente dello sport: quello dell’ inclusione e del superamento di ogni limite. Un viaggio che culminerà il 6 marzo all’Arena di Verona, quando per la prima volta nella storia un sito UNESCO ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici. Da Stoke Mandeville all’Arena di Verona. Tutto inizierà a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, culla storica del Movimento Paralimpico. Da lì la Fiamma tornerà in Italia, atterrando a Torino per iniziare un percorso che renderà omaggio alla storia paralimpica del Paese: da Roma 1960, prima edizione dei Giochi Paralimpici, fino a Torino 2006, quando l’Italia ospitò per la prima volta le Paralimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

