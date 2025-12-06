Milano-Cortina parte il viaggio della Fiamma Olimpica Coca-cola accende Roma tra sport e musica
Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Oggi Roma dà ufficialmente il via al Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, inaugurando un percorso che per 63 giorni attraverserà l'Italia unendo territori, culture e comunità. In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola porta nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l'attesa dei Giochi Olimpici in un grande momento di partecipazione collettiva. Coca-Cola accompagna il Viaggio della Fiamma Olimpica scegliendo tedofori capaci di portare messaggi diversi, dall'impegno sociale allo sport, dalla musica alla cultura pop. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina 2026, ecco Paltrinieri: parte il viaggio della fiamma olimpica. Il percorso ha preso il via dallo Stadio dei Marmi a Roma. #ANSA Vai su X
Milano-Cortina 2026, è partito da Roma il viaggio della fiaccola olimpica – la diretta - È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano- Si legge su msn.com
Milano Cortina 2026, partito dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica - Paltrinieri il primo dei tedofori, che si alterneranno fino al 6 febbraio, giorno di inizio della rassegna a cinque cerchi ... Segnala sportmediaset.mediaset.it
Milano-Cortina, parte il viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-cola accende Roma tra sport e musica - Oggi Roma dà ufficialmente il via al Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, inaugurando un percorso che per 63 ... Da iltempo.it
Milano Cortina 2026, partito da Roma il viaggio della fiamma olimpica. Tamberi tedoforo: «Emozionato e onorato» - Pietro Mennea di Roma parte il percorso ufficiale della fiamma olimpica per i giochi invernali di Milano- Da leggo.it
Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina parte da Roma con Coca-Cola - La Capitale ha acceso ufficialmente il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, inaugurando un percorso che per 63 giorni attraverserà l’Italia, unendo territori, culture e comunità. Secondo foodaffairs.it
Paltrinieri e Tamberi, tedofori di Milano-Cortina sognando Los Angeles: le parole dei due azzurri - Il nuotatore ha aperto la staffetta della fiamma olimpica allo Stadio dei Marmi: "Ora mi manca di fare il portabandiera". Come scrive corrieredellosport.it