Mafia la Procura chiede la condanna di 15 tra boss e gregari della cosca di Santa Maria di Gesù

La Procura di Palermo ha richiesto la condanna di 15 persone, tra boss e gregari, appartenenti alla cosca di Santa Maria di Gesù. Gli individui sono stati arrestati durante il maxiblitz di febbraio, che ha portato a 180 fermi. Le accuse riguardano attività criminali legate alla famiglia mafiosa, con le richieste di condanna formulate dai sostituti procuratori Francesca Dessì e Francesca Mazzocco.

