La dirigente ribelle spostata dai Tributi le opposizioni | Trasferimento incomprensibile è un segnale grave

Le opposizioni criticano lo spostamento della dirigente Maria Mandalà dai Tributi ad un’altra area, definendolo incomprensibile e grave sia nel merito sia nel metodo. La decisione è stata comunicata di recente e ha suscitato preoccupazioni tra le forze di opposizione, che chiedono chiarimenti. La dirigente, nota per il suo carattere deciso, è stata trasferita senza spiegazioni ufficiali.

"Lo spostamento della dottoressa Maria Mandalà ad altra area e ad altro incarico rappresenta una decisione che riteniamo incomprensibile e grave, sia nel merito sia nel metodo". Con queste parole i consiglieri di opposizione attaccano duramente la scelta di spostare Maria Mandalà dai Tributi alla neonata area Affari generali e istituzionali. Nei mesi scorsi le opposizioni, in occasione dell’esposto contro il Comune per la questione dell’esternalizzazione delle riscossioni, avevano ipotizzato ritorsioni in merito alla "guerra dei tributi", culminata con il trasferimento di Mandalà. In una nota i consiglieri comunali Pd - Arcoleo, Di Gangi,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

