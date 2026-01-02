Serluca assessore regionale all’Agricoltura le congratulazioni del dirigente Ambrosio e dei dipendenti del Settore Finanze e Tributi

Il Dirigente Raffaele Ambrosio e i dipendenti del Settore Finanze e Tributi del Comune di Benevento esprimono congratulazioni all’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per il prestigioso incarico assegnatole nella Giunta Regionale della Campania. In questa nota, si evidenzia la stima e il supporto del settore nei confronti di una figura di rilievo nel panorama istituzionale regionale.

Il Dirigente Raffaele Ambrosio e tutti i dipendenti del Settore Finanze e Tributi del Comune di Benevento esprimono, "con profonda stima e sincero affetto, le più vive congratulazioni al proprio Assessore Maria Carmela Serluca per il prestigioso incarico recentemente conferitole quale Assessore all'Agricoltura nella Giunta Regionale della Campania. Questo importante riconoscimento premia un percorso umano e professionale di grande valore, fatto di competenza, ascolto e autentica dedizione al servizio pubblico. Nel corso del suo mandato, l'Assessore ha saputo accompagnare il lavoro del Settore con presenza costante, sensibilità e attenzione alle persone, creando un clima di collaborazione e fiducia che ha lasciato un segno profondo in tutti noi" si legge in una nota.

