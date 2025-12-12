Una famiglia ostaggio della malattia | botte coltelli lanciati terrore Aiutateci con nostro figlio 14enne

Una famiglia vive un incubo di violenza e paura, tra botte e minacce con coltelli, in un contesto di crescente tensione. La richiesta di aiuto emerge da una situazione difficile e delicata, con un padre e suo figlio di 14 anni costretti a trovare rifugio temporaneo in auto. L'episodio si è verificato a Pesaro, lasciando emergere un grave problema familiare.

Pesaro, 12 dicembre 2025 – Una notte in macchina. È lì che un padre e suo figlio di 14 anni hanno dormito. Il ragazzo ha una storia clinica esplosiva e poco prima aveva tentato di aggredire la madre, una 41enne pesarese. “Se non gli chiudevo la porta addosso, mi faceva male –, racconta la donna –. I segni sono ancora lì. Tempo fa mi lanciò un coltello che per pochissimo non colpì mia figlia piccola”. Martedì lei fugge in camera per sottrarsi alla violenza e contatta sia le forze dell’ordine sia il 118. Il ragazzo, con il padre a fianco, viene portato in ospedale e dimesso il giorno stesso dopo una consulenza neuropsichiatrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it