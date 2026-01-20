Ricette negate ai pazienti la protesta dei medici di famiglia

La Fimmg di Reggio Calabria denuncia il rifiuto di alcuni medici ospedalieri e specialisti di rilasciare prescrizioni ai pazienti, una pratica che limita l’accesso alle cure e mette a rischio i diritti dei cittadini. La protesta evidenzia le difficoltà che i pazienti affrontano nel ricevere le prestazioni necessarie, sollevando questioni di responsabilità e rispetto delle norme sanitarie.

La Fimmg denuncia il comportamento di alcuni ospedalieri e specialisti Asp: "Così si penalizzano i cittadini e si scaricano responsabilità che non competono ai medici di base" La Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) di Reggio Calabria alza la voce contro una pratica che definisce inaccettabile e lesiva dei diritti dei pazienti: il rifiuto, da parte di alcuni medici ospedalieri e specialisti dell’Asp, di rilasciare le prescrizioni necessarie al termine delle visite o delle prestazioni sanitarie. Un comportamento che, secondo il sindacato dei medici di medicina generale, non trova alcuna giustificazione né sul piano professionale né su quello normativo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

