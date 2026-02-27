La Cybersecurity oggi | dall’evoluzione delle minacce alla gestione del rischio

La cybersecurity contemporanea ha assunto un ruolo centrale nel mondo digitale, coinvolgendo aspetti che vanno oltre la semplice protezione dei sistemi. Le minacce si sono evolute rapidamente, rendendo necessarie strategie di gestione del rischio sempre più sofisticate. Oggi, proteggere i dati e le infrastrutture richiede attenzione costante e adattamenti continui alle nuove sfide emergenti nel settore.

La cybersecurity è un tema complesso che richiede di passare dalla difesa del perimetro alla gestione del rischio complessivo Cosa significa cybersecurity oggi? Senza dubbio, si tratta di un tema complesso che non può più essere descritto esclusivamente in termini tecnici. Il panorama delle minacce è cambiato, si è stratificato e si è interconnesso. Parlare di evoluzione delle minacce informatiche significa parlare di identità compromesse, vulnerabilità esposte, supply chain, intelligenza artificiale e pressione geopolitica. Ma anche, e soprattutto, parlare di gestione del rischio cyber. Il passaggio chiave che ha caratterizzato il passato recente della cybersecurity e ne condizionerà il prossimo futuro è quello che ha portato dal concetto di perimetro al concetto di rischio sistemico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

