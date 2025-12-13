Cybersecurity | Pa e aziende a rischio la Città di Torino parte attiva per diffondere la cultura della difesa digitale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente digitalizzazione ha aumentato i rischi per la sicurezza di aziende e pubbliche amministrazioni. La Città di Torino si impegna a promuovere la cultura della difesa digitale, rafforzando la consapevolezza e le strategie di cybersecurity per proteggere infrastrutture e dati sensibili.

Pur in un contesto di sempre maggiore attenzione ai rischi derivanti delle nuove tecnologie, è ancora alto il rischio per la sicurezza digitale di aziende private ed enti pubblici. A dirlo sono i dati presentati, questa mattina, dal gruppo Maticmind nello studio open source realizzato sulla cybersecurity e condotto su alcuni domini di pubbliche amministrazioni della provincia torinese e su altri relativi a realtà private. Sono oltre 1.100 le vulnerabilità e più di 280mila le compromissioni informatiche che mostrano una situazione ampia e complessa rispetto cui occorre non abbassare la guardia. I numeri sono stati snocciolati nella Sala delle colonne di Palazzo civico, in occasione dell’incontro informativo “Torino digitale: opportunità e insidie” che rientra tra le iniziative promosse dalla Città di Torino e in particolare dall’Assessore ai sistemi informativi e cybersecurity Marco Porcedda, sul tema della sicurezza informatica. Romadailynews.it

cybersecurity pa aziende rischioCybersecurity: Pa e aziende a rischio, la Città di Torino parte attiva per diffondere la cultura della difesa digitale - Pur in un contesto di sempre maggiore attenzione ai rischi derivanti delle nuove tecnologie, è ancora alto il rischio per la sicurezza digitale di aziende ... romadailynews.it

cybersecurity pa aziende rischioCybersecurity: come TIM Enterprise aiuta le aziende italiane a reggere l’urto degli attacchi - Con 16 Data Center interconnessi e servizi come TIM Guardian, porta la sicurezza direttamente nella rete, semplificando la gestione per aziende e PA ... msn.com

cybersecurity pa e aziende a rischio la citt224 di torino parte attiva per diffondere la cultura della difesa digitale

© Romadailynews.it - Cybersecurity: Pa e aziende a rischio, la Città di Torino parte attiva per diffondere la cultura della difesa digitale

Vuoi lavorare nella cybersecurity? Allora devi sapere questo. 15 anni di esperienza alle spalle!

Video Vuoi lavorare nella cybersecurity? Allora devi sapere questo. 15 anni di esperienza alle spalle!