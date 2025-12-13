Cybersecurity | Pa e aziende a rischio la Città di Torino parte attiva per diffondere la cultura della difesa digitale

La crescente digitalizzazione ha aumentato i rischi per la sicurezza di aziende e pubbliche amministrazioni. La Città di Torino si impegna a promuovere la cultura della difesa digitale, rafforzando la consapevolezza e le strategie di cybersecurity per proteggere infrastrutture e dati sensibili.

Pur in un contesto di sempre maggiore attenzione ai rischi derivanti delle nuove tecnologie, è ancora alto il rischio per la sicurezza digitale di aziende private ed enti pubblici. A dirlo sono i dati presentati, questa mattina, dal gruppo Maticmind nello studio open source realizzato sulla cybersecurity e condotto su alcuni domini di pubbliche amministrazioni della provincia torinese e su altri relativi a realtà private. Sono oltre 1.100 le vulnerabilità e più di 280mila le compromissioni informatiche che mostrano una situazione ampia e complessa rispetto cui occorre non abbassare la guardia. I numeri sono stati snocciolati nella Sala delle colonne di Palazzo civico, in occasione dell’incontro informativo “Torino digitale: opportunità e insidie” che rientra tra le iniziative promosse dalla Città di Torino e in particolare dall’Assessore ai sistemi informativi e cybersecurity Marco Porcedda, sul tema della sicurezza informatica. Romadailynews.it

