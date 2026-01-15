a vostro rischio e pericolo minacce alla giornalista rai a crans montana

A Crans-Montana si registrano crescenti tensioni in seguito alla tragica sparatoria avvenuta presso il locale Le Constellation, che ha causato 40 decessi e numerosi feriti. La situazione ha generato preoccupazione e un ambiente di insicurezza, con minacce rivolte anche a giornalisti e operatori dell’informazione. Questa realtà evidenzia l’importanza di monitorare con attenzione le conseguenze di eventi così gravi sulla comunità e sulla libertà di stampa.

Il clima a Crans-Montana è teso da ormai due settimane, quando nel locale Le Constellation si è sviluppata la strage che ha portato alla morte di 40 giovani e al grave ferimento di oltre 100 di loro. Più di 150 giovanissimi vittime di una trappola mortale per la quale ora si chiedono responsabilità e colpevoli, affinché non ci siano impuniti per una carneficina che poteva essere evitata se si fossero fatti gli opportuni controlli e se si fosse effettuata la vigilanza di competenza. Uno dei due coniugi che gestiscono il locale, ora sotto sequestro, è in carcere ma l'indagine è in corso di accertamento per stabilire quali siano stati gli attori che hanno concorso al dramma: oltre ai due coniugi corsi, formalmente indagati, per il momento non ci sono altri iscritti nei registri della procura ma i fari sono puntati fin dall'inizio anche sul Comune di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

