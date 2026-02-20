Scocca l’ora di Micam e Mipel E’ il banco di prova per la scarpa

Carlo Baroni di Milano segnala che, a causa dell’aumento delle ore di cassa integrazione straordinaria, il settore calzaturiero si trova in grande difficoltà. Questa situazione si riflette nella prossima apertura di Micam e Mipel, due fiere che rappresentano un punto di verifica per il comparto. Le aziende del settore usano queste occasioni per mostrare nuovi modelli e riprendersi dalla crisi. La presenza di numerosi espositori conferma la volontà di reagire e di cercare nuove opportunità di mercato.

di Carlo Baroni MILANO Il sistema moda soffre ancora. Lo certifica il forte aumento delle ore autorizzate di cassa integrazione straordinaria. Un quadro che preoccupa e davanti al quale i sindacati chiedono di coinvolgere anche i grandi brand nella definizione di strategie condivise, sia per la gestione delle crisi sia per la qualificazione delle filiere produttive. Tuttavia i comparti restano in trincea e gettano lo sguardo al futuro per reagire alle complessità di un mercato che da oltre due anni vive una condizione di reiterata criticità, ma inizia a mostrare alcuni segnali di una possibile inversione di tendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le fiere Micam e Mipel: "L’alleanza strategica. Innovazione e creatività"Le fiere Micam e Mipel si confermano come eventi di riferimento nel settore calzaturiero e della pelletteria, unendo innovazione e creatività.

Micam, innovazione per il “rinascimento” della scarpaMicam, il principale salone internazionale della calzatura, si svolge dal 22 al 24 febbraio a Fiera Milano, a causa della crescente domanda di innovazione nel settore.

