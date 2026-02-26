Chi vince tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 | le nostre previsioni

A Sanremo 2026, la competizione tra le Nuove Proposte attira l’attenzione di molti, con due artisti emergenti pronti a lasciare il segno. La sfida si gioca tra talenti di livello, pronti a distinguersi nella lunga tradizione della manifestazione. La serata dedicata a questa categoria rappresenta un momento cruciale per chi cerca di affermarsi nel panorama musicale italiano.

A Sanremo 2026 non va in scena solo la gara fra i Big, ma anche la sfida delle Nuove Proposte. Chi vincerà? In lizza per conquistare l’ambitissimo premio ci sono due artisti di grande livello: Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Nuove Proposte Sanremo 2026: come funziona la gara. Ma come funziona la gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2026? Nella seconda serata del Festival a spuntarla sono stati Angelica Bove e Nicolò Filippucci che sono riusciti a battere gli altri concorrenti: Mazzariello con il brano Manifestazione d’amore e il trio costituito da? Blind, El Ma e Soniko con la canzone Nei miei DM. I due artisti, introdotti sul palco dell’Ariston da Carlo Conti, Laura Pausini e Gianluca Gazzoli, sono pronti a dare tutto nella sfida finale del 26 febbraio durante la terza serata di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

