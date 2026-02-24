ramadan a dubai si rinnova il tradizionale colpo di cannone

Il cannone di Dubai, simbolo storico del Ramadan, viene ancora oggi sparato ogni sera per segnare il tramonto. Questa tradizione, molto radicata, si mantiene viva grazie alla volontà delle autorità locali di preservare le usanze. Il suono forte e riconoscibile rimbomba nella città, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La pratica si ripete puntualmente, mantenendo vivo il ricordo di un passato che ancora oggi si celebra con orgoglio.

Da tempo antiquato, ma fiorente come tradizione primaria del Ramadan, il cannone di Dubai spara ogni giorno durante il mese di digiuno musulmano. Le famiglie si sono riunite lunedì all’ Expo City di Dubai per assistere alla cerimonia dello sparo dei cannoni, una tradizione che risale a generazioni ed era praticata in molte nazioni arabe. Gli agenti di polizia hanno caricato un cannone verde vintage degli anni ’60 con un grande proiettile dorato mentre gli spettatori erano entusiasti in attesa del fragoroso lancio. I visitatori hanno applaudito non appena hanno sentito il cannone sparare e alcuni bambini si sono tappati le orecchie quando hanno sentito il suono. 🔗 Leggi su Lapresse.it

