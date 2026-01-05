Devianza giovanile Regione finanzia progetto dell' Istituto incremento ippico a Catania

La Regione ha finanziato un progetto dell'Istituto Incremento Ippico a Catania, volto a sostenere l’inserimento sociale dei giovani a rischio devianza. L’iniziativa propone percorsi formativi e lavorativi nel settore ippico, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e lo sviluppo di competenze utili per il loro futuro. Un intervento che punta a offrire opportunità concrete ai giovani, contribuendo alla loro crescita personale e sociale.

Favorire l'inserimento sociale dei ragazzi catanesi a rischio devianza attraverso percorsi lavorativi e culturali nel settore ippico. L'assessore regionale all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino, ha disposto il finanziamento, per l'importo di 150 mila.

