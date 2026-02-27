La Cir Food ha perso l’appalto Ricorso al Tar per annullare la gara

La gestione delle mense scolastiche di Sarzana si complica, con Cir Food che ha deciso di presentare un ricorso al Tar per contestare l’esito della gara. La questione riguarda la validità della procedura e le eventuali irregolarità riscontrate, portando la vicenda in una fase di approfondimento giudiziario. La decisione apre un nuovo capitolo nel confronto tra le parti coinvolte.

La partita per la gestione delle mense scolastiche di Sarzana si sposta in tribunale. Lo storico gestore delle mense scolastiche cittadine, Cir Food sc, ha fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale contro la città di Sarzana e la Provincia, in qualità di stazione unica appaltante, chiedendo l’annullamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di ristorazione scolastica in asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La Provincia ha trasmesso lo scorso mese la proposta di aggiudicazione alla A. Gazzoli e Soci srl con sede a Massa. La procedura di gara è ancora in via di conclusione,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

